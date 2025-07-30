Собянин: улучшим транспортную доступность будущих корпусов школы № 1748

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети в районе Восточный. Его реализация позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность будущих корпусов школы № 1748 вблизи Главной улицы.

В рамках проекта запланировано строительство участков Проектируемого проезда № 2, а также реконструкция участков Главной улицы и Проектируемых проездов № 1, 2 и 5014, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Будут обустроены тротуары и велодорожки, а также установлены дополнительные светофоры и современные остановки. Кроме того, планируется создание наземных пешеходных переходов.

Ранее мэр Москвы рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе. Он отметил, что оно является одним из крупнейших дорожных направлений столицы, поскольку в зоне его притяжения живет около 570 тысяч человек, а в сутки по этой дороге проезжает больше 22 тысяч машин.

В апреле 2025 года на территории шоссе, а также на Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах началось комплексное благоустройство. Сейчас работы проводят на участке от Комсомольской площади до МКАД, завершить их планируется осенью.

