В столице обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 200 зон для отдыха пешеходов будут благоустроены в столице в текущем году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На более чем 170 улицах планируется обновить лавочки и урны, а также установить велопарковки. Работы пройдут в рамках комплексной программы благоустройства.

Большая часть обновляемых зон отдыха находится в центре столицы – там работы затронут 39 улиц. На юге и северо-востоке Москвы аналогичное благоустройство ожидается на 28 улицах.

На Нагатинской и Павелецкой набережных появятся свыше 100 новых скамеек и более 80 велопарковок, на Стартовой и Широкой улицах – более 60 лавочек и 20 мест для парковки велосипедов, в Булатниковском проезде – 30 скамеек и 40 велопарковок, на Загорьевской улице – 32 лавочки и 5 велопарковок, а на севере столицы, на Дубнинской улице, будет 45 новых скамеек.

"В результате комплексной программы благоустройства обновляем дорожное полотно, появляются удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации, зоны для отдыха и другие элементы городской среды", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в текущем году в столице благоустроят свыше 700 улиц. При этом годом ранее в порядок привели 667 улиц, включая более 20 километров набережных реки Яузы, исторический сквер около главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова и прилегающие улицы.

