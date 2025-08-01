Готовность школы с робоклассом в районе Внуково составила более 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовность четырехэтажной школы в районе Внуково, которая сможет принять около 1,1 тысячи учеников, составляет более 75%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящее время в здании площадью примерно 18 тысяч квадратных метров сделаны фасадные и кровельные работы, а также проведены внешние инженерные сети. Специалисты продолжают чистовую отделку помещений, монтаж слаботочных систем, сантехники, окон и дверей. После объект будет передан в столичную систему образования.

Новое учреждение будет полностью соответствовать современным стандартам качества образования. В частности, там обустроят универсальные и специализированные учебные классы, в том числе медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс.

Кроме того, в школе сделают обеденный зал, откроют многофункциональный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий и медиатекой, оборудуют два универсальных спортзала и один гимнастический зал. При этом в здании появятся удобства и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Территорию рядом с образовательным учреждением специалисты благоустроят, в том числе установят оборудование для отдыха и занятий спортом.

Контролирует строительство данного здания с декабря 2022 года Мосгосстройнадзор. За это время было организовано уже 10 выездных проверок, в рамках которых оценивалось соответствие выполненных работ и используемых стройматериалов с согласованным проектом.

Школа возводится в составе жилого комплекса "Новое Внуково".

В Москве за последние два года было построено 30 образовательных объектов за счет городского бюджета. Общая площадь зданий превысила 217 тысяч квадратных метров. Это позволило создать свыше 13,1 тысячи дополнительных мест.

В 2023 году в различных округах Москвы возвели 9 новых детских садов, 1 образовательный комплекс и 6 школ общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. В результате появилось свыше 6,3 тысячи мест для учеников и воспитанников.

