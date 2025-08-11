Палицын: гранты мэра Москвы помогут талантливым абитуриентам творческих вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выделение 30 грантов для одаренных абитуриентов творческих вузов в Москве поддержит многих ребят. Об этом заявил директор Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена и Детской музыкальной школы имени Алексеева, заслуженный работник культуры РФ, член экспертного совета по поддержке образовательных проектов в сфере культуры и искусства Александр Палицын.

По его словам, бывают такие ситуации, когда абитуриенты не проходят конкурс на бюджетное место из-за недобора баллов по общеобразовательным предметам, "не отражающим" творческий потенциал претендента. Либо ребята с высокими баллами по ЕГЭ могут перенервничать на вступительном экзамене.

"Я уже 35 лет являюсь руководителем детской музыкальной школы и понимаю, что как на выпускном, так и на вступительном экзамене могут возникнуть совершенно разные внештатные ситуации. Одно то, что абитуриент может играть в зале, в котором он ни разу не играл, он "узнает" акустику зала уже в процессе самого вступительного экзамена", – приводит Агентство "Москва" слова Палицына.

Прием заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства продлится до 15 августа. Как подчеркнул заслуженный работник культуры, данная форма поддержки станет исторически важной.

Как сообщалось ранее, в этом году в столичные колледжи подали заявления свыше 37 тысяч девятиклассников. Это на 10 тысяч больше, чем было в прошлом году. В текущем году число абитуриентов, желающих поступить в колледжи, выросло почти на 40%.

Интерес к среднему профессиональному образованию проявили и ученики 10-х классов: 1,5 тысячи из них приняли решение поступить в колледж.