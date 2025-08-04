Собянин: диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Диплом московского колледжа гарантирует успешное трудоустройство и хорошие перспективы в профессии. Комплексная модернизация системы среднего профессионального образования в столице показывает высокую эффективность, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, тесное взаимодействие учебных учреждений с работодателями, акцент на практической подготовке и современном подходе к обучению позволяют выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду.

Одной из наиболее перспективных и востребованных отраслей современного рынка труда является электронная промышленность. В этой профессии требуются наладчики, монтажники аппаратуры, диагносты и другие специалисты.

Более 2,6 тысячи студентов будут обучаться профессиям, связанным с электроникой, в московских колледжах в новом учебном году. Свыше 70% учебного времени посвящается практике, благодаря чему две трети студентов начинают работать во время учебы, а 95% выпускников устраиваются по специальности.

Среди партнеров колледжей значится Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина, который является единственным в России предприятием, разрабатывающим системы управления для ракетно-космической техники. Ежегодно здесь проходят практику студенты Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", Колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина, Московского индустриального колледжа, образовательного комплекса "Юго-Запад", Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова.

Студенты Московского государственного образовательного комплекса, Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова и Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова могут обучаться по совместной программе столичного департамента образования и науки и ГК "Ростех". Многие ее участники смогли заключить целевые договоры с ведущими компаниями. Например, документы были подписаны с предприятием "Аэроприбор-Восход", которое выпускает оборудование для авиационной и ракетно-космической техники.

Студенты Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова проходят практику в Машиностроительном производственном объединении имени И. Румянцева, производящем аппаратуру для топливных и гидравлических систем авиатехники. Кроме того, партнером колледжа стал Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" имени А. И. Привалова. Он является ведущим российским предприятием по созданию парашютно-десантной техники и средств наземного обслуживания для военно-воздушных сил и гражданской авиации.

Также новинкой года стала специальность "оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов" – одно из самых востребованных направлений в сфере электронной техники. Обучиться ему можно в Колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Студентов учат работать на автоматических линиях сборки. Ребята настраивают оборудование, следят за выполнением операций, контролируют качество, проверяют компоненты и материалы перед применением, ведут их учет и хранят.

Более того, такая специальность позволяет получить допквалификацию "монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов". Партнером колледжа в данной сфере является компания "СМТ-технологии".

Как подчеркнул Собянин, для многих ребят карьера стартовала еще во время учебы. Студент первого курса колледжа № 54 по специальности "разработка электронных устройств и систем" Руслан Дьяченко после практики смог получить предложение от компании "СотаСервис+".

Выпускница специальности "наладчик технологического оборудования" Политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина Евелина Маставой еще на первом курсе начала работать в научно-производственном предприятии "Доза", после чего устроилась в научно-исследовательский институт "Субмикрон". В этом году ей удалось завоевать бронзу на чемпионате "Московские мастера". Девушка намерена продолжить учиться в вузе по профильному направлению.

Выпускник специальности "монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств" Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Роман Елисеев после практики в ПАО НПО "Алмаз" стал работать контролером радиоэлектронной аппаратуры. а

Никита Лавриков является выпускником Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 по специальности "монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов". На втором курсе он начал работать вязальщиком схемных жгутов, кабелей и шнуров третьего разряда в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте "НАМИ".

Алексей Каминский учится на специальности "монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств" в Колледже № 54 имени П. М. Вострухина. В настоящее время он работает монтажником радиоэлектронной аппаратуры в компании "Авиамарка". Каминский является победителем чемпионата высоких технологий и соревнований по профессиональному мастерству "Один пояс – один путь" в компетенции "Оптоэлектроника". В планах молодого человека стоит поступление в Московский технический университет связи и информатики на специальность "инфокоммуникационные технологии и системы связи" или в Московский авиационный институт на направление "программная инженерия".

Выпускник Политехнического колледжа № 8 имени И. Ф. Павлова по специальности "монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств" Федор Пермяков во время обучения практиковался в Московском машиностроительном заводе "Авангард". Там он занимался монтажом электрооборудования для летательных аппаратов.

В этом году в столичные колледжи подали заявления свыше 37 тысяч девятиклассников. Это на 10 тысяч больше, чем было в прошлом году. В текущем году число абитуриентов, желающих поступить в колледжи, выросло почти на 40%, что является рекордным показателем за последние несколько лет. Интерес к среднему профессиональному образованию (СПО) проявили и столичные ученики 10-х классов: 1,5 тысячи из них приняли решение поступить в колледж.

