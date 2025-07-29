Более 37 тыс девятиклассников подали заявления в столичные колледжи

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 37 тысяч девятиклассников подали заявления в колледжи Москвы. Это на 10 тысяч больше, чем было в прошлом году, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр заметила, что в текущем году число абитуриентов, желающих поступить в колледжи, выросло почти на 40%, что является рекордным показателем за последние несколько лет. По словам Раковой, в этом году интерес к среднему профессиональному образованию (СПО) проявили и столичные ученики 10-х классов: 1,5 тысячи из них приняли решение поступить в колледж.

Основной этап приемной кампании уже подошел к концу, но срок подачи заявлений для столичных школьников продлили до начала осени.

"В этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки", – подчеркнула Ракова.

Вице-мэр также заметила, что для абитуриентов самой востребованной программой в этом году стало программирование. На втором месте оказались медсестры, на третьем – педагоги начальных классов.

Помимо этого, столичные девятиклассники выбирали направления, связанные с авиационной промышленностью и гостинично-туристическим сектором. Также выпускников интересовали профессии специалиста службы безопасности и полицейского.

Ранее стало известно, что в столичных колледжах увеличилось число бюджетных мест на поварские специальности. Для абитуриентов доступно более 2,5 тысячи бюджетных мест. Данный показатель на 20% больше, чем в прошлом учебном году.

Всего на поваров и кондитеров учатся более 7 тысяч студентов. Профессионалов готовят в восьми учебных заведениях.

