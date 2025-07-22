В колледжах Москвы увеличилось число бюджетных мест поварских специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В колледжах Москвы выросло число бюджетных мест на поварские специальности. Для абитуриентов доступно более 2,5 тысячи бюджетных мест, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Данный показатель на 20% больше, чем в прошлом учебном году.

"Будущие повара и кондитеры с первых дней погружаются в профессию: проходят практику на современном оборудовании, осваивают актуальные тренды и оттачивают навыки под руководством опытных наставников", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с ведущими предприятиями города две трети студентов начинают работать во время обучения.

Всего на поваров и кондитеров учатся более семи тысяч студентов. В Москве профессионалов готовят в восьми учебных заведениях:



колледже сферы услуг № 10;

колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23;

пищевом колледже № 33;

политехническом колледже № 50 имени дважды Героя социалистического труда Н. А. Злобина;

Московском образовательном комплексе "Запад";

Первом московском образовательном комплексе;

Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина;

Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно".

Например, Елизавета Блохина учится в колледже № 10 по специальности "повар-кондитер". Осенью 2024 года и весной 2025-го она проходила практику в ресторане White Rabbit. Студентка встретилась с шеф-поваром, успешно прошла собеседование и сейчас работает в холодном цехе.

В свою очередь, выпускница Московского образовательного комплекса "Запад" Екатерина Хмелевская уже на третьем курсе прошла стажировку в престижном московском ресторане Selfie, отмеченном звездой "Мишлен". После этого студентка приняла участие в иммерсивном гастротеатре, а также во Всероссийском открытом кулинарном чемпионате среди шеф-поваров Chef a la Russe, где заняла второе место. После участия в конкурсе девушку пригласили на стажировку в московский ресторан, названный в честь мецената Саввы Мамонтова, и предложили должность кондитера.

Дарья Стельмахова окончила пищевой колледж № 33 еще в 2023 году. На втором курсе она начала работать в ресторане "Аист" под руководством итальянского шеф-повара Мирко Дзаго, а позднее перешла в ресторан Savva.

В этом году количество бюджетных мест в колледжах для столичных девятиклассников увеличено до 43 тысяч. Абитуриенты могут выбрать более чем из 150 профессий и специальностей во всех отраслях экономики города.

Вместе с тем предпрофессиональные каникулы в этом году посетили порядка 24 тысяч школьников. Программы проводятся в высших учебных заведениях и длятся четыре дня. Участники знакомятся с университетами, получают больше узкоспециализированных знаний и практикуются на современном оборудовании.

