Свыше 25 тыс выпускников колледжей Москвы сдали демонстрационный экзамен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Демонстрационный экзамен сдали свыше 25 тысяч выпускников колледжей Москвы. Из них более 15 тысяч прошли испытания на отлично, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что экзамен проводят не только в мастерских и лабораториях колледжей, но и на площадках работодателей. Самые успешные выпускники получили предложение о трудоустройстве.

"По итогам аттестации выпускники получают цифровой паспорт компетенций – документ с баллами по различным показателям наглядно показывает навыки молодых специалистов и помогает работодателям оценить их подготовку", – пояснили в департаменте.

Например, выпускники колледжа Московского транспорта по специальности "техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" продемонстрировали свои навыки на базе Московского метрополитена. Большинство из них справились на отлично.

В свою очередь, студенты Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева и Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева прошли экзамен в обновленных лабораториях и мастерских. В качестве экспертов выступили представители ведущих отраслевых компаний.

Студенты политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова и Московского государственного образовательного комплекса проявили себя на площадке практической подготовки колледжей Москвы "Руднево".

Учащиеся колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 выступили в области технологии производства изделий из полимерных композитов. Экзамен провели на базе Государственного научно-исследовательского института (НИИ) конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" госкорпорации "Росатом".

По словам замдиректора по науке и инновациям института Артура Гареева, студенты также прошли интенсивную профильную подготовку в лабораториях и цехах института.

Студенты колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 проявили себя в отеле Lotte Hotel Moscow. А на обновленном кулинарном полигоне демонстрационный экзамен сдавали студенты Московского образовательного комплекса "Запад".

"На экзамене я поняла, насколько важна организация рабочего места и логика действий – все, чему учили мастера. <…> Сейчас я уже работаю в ресторане на должности повара горячего цеха и могу сказать: демонстрационный экзамен стал для меня финальной проверкой на профессионализм", – поделилась выпускница образовательного комплекса Софья Ситникова.

Количество бюджетных мест в колледжах Москвы для столичных девятиклассников увеличено до рекордных 43 тысяч. Выпускники смогут подать заявление до 26 июля.

Ранее стало известно, что в столичных колледжах увеличилось число бюджетных мест на поварские специальности. Для абитуриентов доступно более 2,5 тысячи бюджетных мест. Данный показатель на 20% больше, чем в прошлом учебном году.

Всего на поваров и кондитеров учатся более 7 тысяч студентов. Профессионалов готовят в восьми учебных заведениях.

