Образовательный комплекс со спортивным ядром появится на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образовательный комплекс на 3 тысячи мест появится в столичном районе Москворечье-Сабурово в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что город предоставил девелоперу 2,9 гектара земли. Будущий образовательный комплекс смогут посещать 2,5 тысячи школьников и 500 воспитанников детского сада. Объект станет одним из самых крупных, также рядом с учреждением появится современное спортивное ядро.

В состав спортивного кластера войдет многофункциональный стадион, где будут площадки для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг планируется проложить беговую дорожку, а также создать зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину.

Неподалеку от строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка застройщику выдали два участка: 1,74 гектара земли – для возведения школы и детсада и 1,16 гектара – для строительства спортивного ядра. Договоры аренды заключены на 5 лет, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В столице на месте пустующих и ранее неухоженных территорий создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты, заявил ранее Сергей Собянин. По словам мэра, в 2024 году благоустроили участки на улицах Окской в Кузьминках и Лукинской в Ново-Переделкине. В Марьине на неиспользуемой территории появился каток.