Собянин утвердил концепцию благоустройства возле станции "Народное Ополчение"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX об утверждении концепции благоустройства территории, которая расположена рядом со станцией "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро.



Сперва специалисты обновят улично-дорожную сеть, чтобы пассажиры смогли быстрее и удобнее добираться до метро на наземном транспорте. Кроме того, обустроят пешеходные переходы вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова.

Для безопасности пассажиров на прилегающей к станции территории будет организовано освещение, а для отдыха – скамейки. Помимо этого, вдоль улицы Демьяна Бедного появятся велодорожки.



Мэр напомнил, что станция "Народное Ополчение" возводится в районе Хорошёво-Мнёвники. Для удобства будут оборудованы два подземных вестибюля с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Также пассажиры смогут осуществлять пересадку на одноименную станцию БКЛ.



Кроме того, на станции будет установлена цифровая навигация, которая объединит стандартные сервисы и новые технологии. В частности, контент будет обновляться в течение минуты, а динамичные элементы сделают информацию удобнее и нагляднее. При этом сенсорные стелы будут подстраиваться под каждого пассажира.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство 47 улиц на юго-западе столицы. В общей сложности в этом году будет обновлено порядка 700 столичных улиц. Сейчас работы проводятся на 43 улицах, в том числе на улицах Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова.

В ходе работ планируется заменить более 570 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и свыше 172 тысяч – на тротуарах. Кроме того, специалисты расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят удобные парковочные карманы.

