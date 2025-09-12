Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице завершилось комплексное благоустройство сразу шести набережных Москвы-реки, заявил Сергей Собянин во время осмотра итогов работ.

По словам мэра, специалисты реконструировали и построили 100 километров набережных. Половина из них – Москва-реки.

"Сегодня (12 сентября 2025 года. – Прим. ред.) целых шесть набережных (где завершены работы. – Прим. ред.) – от вас и до Замоскворечья. Большой объем: это почти 12 километров благоустроенных набережных", – сказал градоначальник в ходе общения с москвичами.

Собянин напомнил, что в 2025 году после окончания благоустройства открыли еще набережную в парке "Коломенское". Он поздравил жителей с наступающим Днем города и пожелал столице "хорошеть и молодеть".

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, благоустройство завершилось на правом берегу Москвы-реки – от Садового кольца до Нагатинского затона: на Шлюзовой, Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской набережных общей протяженностью 11,4 километра.

Работы на указанных объектах выполнили в апреле – сентябре этого года. Для этого изменили транспортную схему. В частности, за счет нормализации ширины проезжей части были расширены пешеходные тротуары. Вдоль реки и на другой стороне дороги сделали зоны отдыха со скамейками.

Сами пешеходные переходы стали безопаснее благодаря установке 145 опор контрастного освещения. В общей сложности на набережных смонтировали более 300 фонарей с энергосберегающими светильниками, около 700 малых архитектурных форм и порядка 60 навигационных стел. Помимо этого, специалисты провели озеленение территории.

Движение транспорта на обновленных набережных организовали по двум полосам в каждую сторону. Впервые при движении в центр города появились левоповоротные карманы для заезда на прилегающие улицы и во дворы. Кроме того, обустроили 44 остановочных павильона для общественного транспорта.

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет около 200 километров. С 2011 года привели в порядок более 100 километров набережных, в том числе почти все исторические гранитные набережные в центре столицы. В данный момент на стадии строительства и проектирования находятся свыше 31 километра набережных в разных районах города.

Ранее Собянин запустил движение по мосту Академика Королева через Москву-реку. Сооружение соединяет Шелепихинскую набережную и парк "Фили". Это улучшило транспортную доступность для 500 тысяч человек, а также снизило нагрузку на ТТК и Кутузовский проспект.