"Новости дня": утверждена концепция благоустройства у будущей станции "Народной ополчение"

Москвичам рассказали, как будет выглядеть пространство около будущей станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро. Сергей Собянин написал в мессенджере MAX, что концепция благоустройства этой территории уже утверждена. В первую очередь работы коснутся прилегающих улиц и дорог, чтобы пассажиры могли быстрее добираться до метро.

Пациентам с ОРВИ теперь будут назначать много разных лекарственных трав. Минздрав утвердил новые клинические рекомендации, которые не обновлялись почти 5 лет. Они составлены ведущими медицинскими ассоциациями, и все предлагаемые методы научно доказаны. В рекомендациях упоминаются лекарственные средства, имеющие в своем составе корень алтея, цветки ромашки аптечной, траву тысячелистника, кору дуба, листья грецкого ореха, траву хвоща и траву одуванчика лекарственного

Невероятное зрелище развернется в небе над столицей в воскресенье, 7 сентября. Москвичи смогут невооруженным глазом увидеть, как Луна превратится в темно-красный диск. Самая зрелищная часть лунного затмения, полное погружение в тень Земли, наступит в 20:30. Все представление продлится более 3,5 часов.

