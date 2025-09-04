Форма поиска по сайту

04 сентября, 12:15

Станция "Народное Ополчение" метро Москвы будет принимать 30 тыс пассажиров в сутки

Станция "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро сможет принимать 30 тысяч человек в сутки. Она готова более чем на 60% и станет пересадочным узлом на Большую кольцевую линию.

Там установят шесть лифтов, цифровую навигацию и подсветку вдоль платформы. Оформление выполнено в черно-красной гамме со стальными колоннами и гранитными полами. Около станции обустроят новые дороги, тротуары с освещением и велодорожки для удобного доступа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

