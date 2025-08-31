Движение на Перовской эстакаде восстановлено после аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы восстановлено после аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На данном участке произошло ДТП, из-за которого движение в сторону области было затруднено. Именно поэтому водителей просили выбирать пути объезда.

Ранее два человека погибли в ДТП, которое произошло на Басовской улице на юго-востоке Москвы. В столичной прокуратуре заявляли, что водитель арендованной машины потерял управление над транспортным средством, в результате чего врезался в бордюр.

После произошедшего автомобиль перевернулся и воспламенился. В результате аварии погиб водитель и пассажир.

