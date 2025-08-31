Авария произошла на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

ДТП произошло на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте транспорта Москвы предупредили водителей о затруднении движения в сторону области. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее два человека погибли в аварии на юго-востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр на Басовской улице. После этого машина опрокинулась и загорелась. В результате погиб водитель и его пассажирка.

