31 августа, 16:26
Авария произошла на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы
Фото: 123RF/wavebreakmediamicro
ДТП произошло на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.
В департаменте транспорта Москвы предупредили водителей о затруднении движения в сторону области. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее два человека погибли в аварии на юго-востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр на Басовской улице. После этого машина опрокинулась и загорелась. В результате погиб водитель и его пассажирка.
