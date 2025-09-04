Синоптик Шувалов: столичный регион "обречен" на неделю без осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва и область "обречены" минимум на неделю сухой погоды. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Рассеивание облаков и поднятие температуры начнутся в столице уже в четверг, 4 сентября, указал синоптик. Он напомнил, что из-за облачности в городе сохранялась прохладная погода.

Однако в ближайшие дни горожан ожидает повышение столбиков термометров до 20–22 градусов.

"Сейчас на севере европейской территории России утверждается очень обширный антициклон. Он дотягивается гребнями высокого давления до Черного моря, охватывает Кольский полуостров, дотягивается и до Ямала", – отметил Шувалов.

По уточнению метеоролога, антициклон защищает регион от арктического холода и стабилизирует температуру на значительной части европейской территории страны.

Кроме того, его внушительные размеры обеспечат продолжительное действие, что и позволит избежать осадков в Москве и Подмосковье на протяжении примерно недели, пояснил Шувалов.

Несмотря на теплые температурные значения, синоптик Роман Вильфанд ранее призывал не ждать бабьего лета в ближайшее время. Как он объяснил, это явление обычно наступает после длительных дождей и холодов, принося сухую и теплую погоду. Однако в столице такого резкого перехода не было.

Метеорологическая осень придет в Москву во второй половине сентября. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в первый месяц нового сезона в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%.

