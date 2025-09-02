Синоптик Вильфанд: бабьего лета не ожидается в Москве в ближайшее время

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Теплая погода сохранится в столичном регионе в начале сентября. Однако это не будет бабьим летом, сообщил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к выходным, 6 и 7 сентября, значения достигнут 21–26 градусов, что выше обычных показателей для начала осени. При этом, как уточнил синоптик, бабье лето является сухим и теплым промежутком после продолжительного периода дождей и холодов. В столице такого резкого перехода не было. Метеоролог напомнил, что 1 сентября температура составляла около 24–28 градусов, поэтому в настоящее время в городе продолжается лето.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин пообещал сохранение летней погоды в Москве в течение всего месяца. Он считает, что температура выше 20 градусов продержится первую половину сентября, а третья декада прогнозируется теплой и сухой. По мнению Ильина, именно в это время могут быть несколько волн бабьего лета.

Ранее синоптик Александр Шувалов отмечал, что к концу рабочей недели в Москве потеплеет до 22 градусов. Он обратил внимание, что в столице фиксируется непрерывный, но заметный рост атмосферного давления. По его словам, на этом фоне прогнозируется облачная погода, без осадков.

Вместе с тем метеорологическая осень придет в Москву во второй половине сентября. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце в средней полосе России на 1–2 градуса превысит норму. При этом в третью и четвертую недели сентября ожидаются частые дожди.

