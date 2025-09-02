До 22 градусов потеплеет в Москве к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу рабочей недели в Москве потеплеет до 22 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Синоптик обратил внимание, что в столице фиксируется непрерывный, но заметный рост атмосферного давления. По его словам, на этом фоне прогнозируется облачная погода, без осадков. Днем во вторник и среду, 2 и 3 сентября, температура воздуха составит 18–20 градусов.

Метеоролог заявил, что после этого в городе будет больше солнца. В четверг, 4 сентября, воздух прогреется до 22 градусов. Давление будет составлять около 753–755 миллиметров ртутного столба.

Шувалов также выразил сомнения, что температура в выходные дни сможет подняться выше этих значений.

Метеорологическая осень придет в Москву во второй половине сентября. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в этом месяце в средней полосе России на 1–2 градуса превысит норму. При этом в третью и четвертую недели сентября ожидаются частые дожди.

