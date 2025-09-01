Синоптик Тишковец: метеорологическая осень придет в Москву во второй половине сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая осень наступит в Москве во второй половине сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%", – цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, особенно комфортной будет первая половина сентября, когда значения в столице будут стремиться к 20 градусам, что на 5 градусов выше нормы. Общее число осадков не превысит 1/5 от месячного объема. Это указывает на затяжное бабье лето, отметил метеоролог.

Как он подчеркнул, третья и четвертая недели месяца окажутся похожими на осень. В этот период ожидаются частые дожди, а столбики термометров понизятся и приблизятся к норме.

"Таким образом, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже 15, которая, по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца", – добавил Тишковец, заключив, что метеорологическое лето будет длиннее календарного на две недели.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказывал, что бабье лето придет в среднюю полосу России 1 сентября и повторится во второй половине месяца. При этом первые пять дней осеннего месяца отметятся сухой погодой. Тем не менее она уже не будет такой по-июльски жаркой, как 30 и 31 августа. В дневное время ожидается 20–23 градуса.

