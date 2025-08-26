Синоптик Шувалов: сентябрь 2025 года не будет теплым, как в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сентябрь 2025-го не будет таким теплым, как прошлогодний, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик напомнил, что в сентябре 2024 года как в Москве, так и в Санкт-Петербурге были установлены рекорды среднесуточной температуры. Однако в этом году такого ожидать не стоит, предупредил Шувалов.

Метеоролог объяснил, что в первую декаду сентября 2025-го прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. "Волнообразное развитие атмосферных процессов" приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для первого месяца осени значениям. Уже в конце сентября показатели термометров опустятся ниже климатической нормы, уточнил Шувалов.

Эксперт уточнил, что в целом погода в средней полосе России на протяжении месяца будет близка к нормальной и по осадкам, и по температуре.

"Сверхвыдающихся осадков пока не просматривается", – заключил метеоролог.

При этом синоптики прогнозируют, что в конце лета, 30 и 31 августа, температура воздуха в Москве повысится до 30 градусов. Воздух начнет прогреваться уже 29 августа, когда столбик термометра поднимется до 20–22 градусов. Однако в этот день возможны дожди, предупредили метеорологи.