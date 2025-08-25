Синоптик Позднякова: 30-градусная жара может вернуться в Москву в последние дни лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Повышение температуры до 30 градусов ожидается в Москве в конце лета, 30 и 31 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Август завершается, а с ним и лето. Только в начале августа температура воздуха в Москве превышала 25 градусов. Да и в целом за лето таких дней было не слишком много", – написала синоптик.

Их общее количество, по ее наблюдениям, составило 32. Причем 24 из них пришлись на июль.

"Но погода под конец сезона намерена преподнести сюрприз", – добавила Позднякова.

Приход теплого фронта в Москву к концу недели обещал и синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. В беседе с RT он уточнил, что днем в понедельник, 25 августа, в городе возможны кратковременные дожди, а температура поднимется до 16 градусов.

Осадки прогнозируются также во вторник и среду, 26-го и 27-го числа. Причем местами они усилятся до умеренных дождей, отметил метеоролог.

"Температура в эти дни будет составлять 15–18 градусов. В четверг (28 августа. – Прим. ред.) ожидается потепление – до 15–20 градусов, а с четверга на пятницу (29 августа. – Прим. ред.) в Москву придет хороший, теплый фронт", – продолжил Ильин.

Благодаря этому с пятницы, 29 августа, по воскресенье, 31 августа, столбики термометров установятся на отметке 17–22 градуса.

Говоря об осадках, согласно прогнозу эксперта, в четверг их не ожидается, как и в субботу и воскресенье. Однако небольшой дождь накроет столицу в пятницу, заключил он.

Аналогичного мнения о кратком, но заметном повышении температуры в конце августа придерживается и заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В интервью радио КП синоптик предупредила, что 26 августа температура воздуха опустится примерно на 3 градуса ниже нормы. При этом ночью значения снизятся до 5–7 градусов, а в центре города – до 11 градусов.

Уже 27-го числа Москву накроет небольшой дождь с порывами ветра 5–10 метров в секунду. На следующий день в городе осадков не ожидается, однако в Подмосковье будут умеренные. Ночные значения не превысят 8–10 градусов, а днем будут варьироваться от 17 до 19.

При этом 29 августа произойдет резкое повышение температуры до 20–22 градусов, которое будет сопровождаться дождями, уточнила Паршина. В последние дни лета, по ее словам, установятся по-настоящему летние значения, заключила она.

Начало сентября в столице ожидается по-летнему теплым, обещали ранее синоптики. Предварительно, средний температурный фон в первом месяце осени, как и количество осадков, будет близким к своей многолетней норме. Подобная ситуация задаст нормальную климатическую динамику на весь осенне-зимний сезон.

