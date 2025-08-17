Начало сентября в Москве ожидается по-летнему теплым

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице начало сентября ожидается по-летнему теплым, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

При этом синоптик отметил, что сентябрь не станет очередным летним месяцем, как, например, это было в прошлом году.

"Осень, лишь с небольшим опозданием, стремительно вступит в свои права, перевернув климатический календарь. Предварительно, средний температурный фон в сентябре, как и количество осадков, будут близкими к своей многолетней норме – норма для Москвы: ночь плюс 7,1 и день плюс 15,4 градуса", – поделился Тишковец.

По его словам, подобная ситуация задаст нормальную климатическую динамику на весь осенне-зимний сезон.

"Осень представляется похожей на осень, да и зима, скорее всего, будет снежной и умеренно морозной", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус заявил, что в воскресенье, 17 августа, в столице начнется похолодание. По его словам, температурные показатели на следующей неделе ожидаются на 1–2 градуса ниже нормы.

В понедельник, 18 августа, ожидается плюс 17–19 градусов, что является нормой дневной температуры первой декады сентября, заметил Леус. Во вторник, 19 августа, прогнозируется плюс 18–20 градусов, в среду, 20 августа, – плюс 19–21 градус.

