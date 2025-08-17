Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 17 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем прогнозируется в Москве в последний день недели, 17 августа. По области местами возможен умеренный дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.

Похолодание в столице начнется с 17 августа, температурные показатели на следующей неделе ожидаются на 1–2 градуса ниже нормы. К примеру, в понедельник, 18 августа, ожидается плюс 17–19 градусов, что является нормой дневной температуры первой декады сентября.

Купальный сезон в Москве завершается на этих выходных. Синоптики отмечают, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год, однако для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.