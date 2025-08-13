Синоптик Леус: купальный сезон в Москве завершится после 16–17 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон в Москве завершится после грядущих выходных, 16–17 августа. В эти дни воздух прогреется до 23–25 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год. Тем не менее для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.

Температура воды в реках столичного региона уже опустилась до указанных значений. В последующие дни, уточнил Леус, воздух будет охлаждаться еще сильнее.

Он подчеркнул, что минимальный показатель, который столбики термометров зафиксировали в Москве, составлял 12 градусов, в Подмосковье – 8–9 градусов.

При этом в дневные часы температура воздуха поднимается до 20 градусов. В остальное время вода не нагревается, а отдает тепло.

Ранее Леус предупредил, что температура воздуха в Москве во второй декаде августа будет ниже, чем во время первой декады. По его словам, в этот период месяц закончится с отрицательной температурной аномалией в полградуса.