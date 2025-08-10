Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы и сильных дождей, которые ожидаются в период с 09:00 до 21:00 11 августа. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Метеорологи напомнили, что желтый уровень опасности свидетельствует о возможных неблагоприятных погодных условиях.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 11 августа воздух в Москве прогреется до плюс 12–18 градусов, а в Подмосковье – до плюс 15 градусов. Днем при возможном усилении ветра в столице ожидается до 20 градусов тепла, а в области – до 21 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что температура воздуха в Москве во второй декаде августа будет ниже, чем во время первой декады.

Синоптик также предположил, что вторая декада августа закончится с отрицательной температурной аномалией в полградуса.

"При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая – более теплой", – уточнил он.

При этом, по его словам, разброс дневных температур будет в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди пройдут в течение 6–8 дней.

Кроме того, Леус рассказал, что в первой декаде августа средняя температура лишь немного превысила норму – в столичном регионе наблюдалась положительная температурная аномалия в полградуса. Он уточнил, что столбики термометра в этот период фиксировали от 20 до 27 градусов тепла.

Метеоролог добавил, что из первых десяти дней августа дождей не было только три дня – 3, 6 и 10 августа. В первой декаде выпало почти две трети (65%) осадков от месячной нормы, добавил он.

На фоне неблагоприятных погодных условий в столичном управлении МЧС России жителей и гостей Москвы попросили парковать машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Дожди закончатся в Москве к середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается уже в четверг, 14 августа. Тогда температура будет около или выше нормы.

