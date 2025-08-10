Сильный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Москвы 11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Москвы в период с 09:00 до конца дня 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

При этом в ведомстве предупредили, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей Москвы попросили парковать машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В столичном управлении МЧС России горожан призвали быть аккуратнее.

"Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в заявлении ведомства.

По прогнозам синоптиков, дожди закончатся в Москве к середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается уже в четверг, 14 августа. Тогда температура будет около или выше нормы. В свою очередь, 16 и 17 августа прогнозируется теплая погода.

