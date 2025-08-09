Синоптик Вильфанд: дожди закончатся в Москве в середине следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Дожди закончатся в Москве к середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается в четверг, 14 августа, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, температура будет около и выше нормы. По словам метеоролога, 16 и 17 августа прогнозируется теплая погода. При этом значения воды в настоящее время составляют 18–23 градуса, отметил он.

"Я уже шутил, что это бархатный сезон в Москве, когда температуры воды и воздуха одинаковы", – добавил Вильфанд.

Период тропических ночей завершился в Московском регионе. На широте столицы длительность светового дня сократилась более чем на 2 часа по сравнению с летним солнцестоянием. В связи с этим жители и гости города в дальнейшем смогут наблюдать снижение ночных температур и более прохладные ночи.

При этом, по прогнозу синоптика Евгения Тишковца, совсем скоро Москву накроет сильный ливень, вероятно, с грозой, а порывы ветра усилятся до 5–10 метров в секунду. В столице будет сохраняться повышенная влажность, около 94%, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

