Период тропических ночей завершился в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Период тропических ночей завершился в Московском регионе. Ночь на пятницу, 8 августа, стала самой холодной более чем за месяц, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что на широте Москвы длительность светового дня сократилась более чем на 2 часа по сравнению с летним солнцестоянием. В связи с этим жители и гости столицы в дальнейшем смогут наблюдать снижение ночных температур и более прохладные ночи.

При этом минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимум температуры составил 12,5 градуса. Такое же значение столбики термометров в последний раз фиксировали 6 июля.

"Еще холоднее было в Тушине и Строгине, а самая низкая температура отмечена в Бутове, там похолодало до плюс 10,7 градуса", – указал специалист.

Тем временем в Подмосковье воздух сильнее всего охладился в Волоколамске. Там специалисты заметили 9,3 градуса. В ближайшие ночи в столице температура будет опускаться до 11–14 градусов, а в области – до 8–11 градусов.

Совсем скоро Москву накроет сильный ливень, вероятно, с грозой, а порывы ветра усилятся до 5–10 метров в секунду, считает синоптик Евгений Тишковец. Температура воздуха, по его словам, составит 17–22 градуса. При этом в столице будет сохраняться повышенная влажность, около 94%, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

Кратковременный дождь может прийти в столицу уже в субботу, 9 августа. Выходные в Москве ожидают теплые. В воскресенье, 10 августа, в столице ожидается солнечная погода без осадков. В этот день температура превысит климатическую норму и составит 24–26 градусов.

