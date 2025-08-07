Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются теплые выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидаются теплые выходные, 9–10 августа, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ночные часы не ожидается осадков. Днем в субботу – кратковременный дождь, температура станет чуть ниже. По области ночью – 12–17 градусов, в Москве – 14–16 градусов. Днем в субботу – 20–25 градусов, а в Москве – 22–24 градуса", – пояснила эксперт.

В воскресенье в столице ожидается солнечная погода без осадков. При этом температура превысит климатическую норму и составит 24–26 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пояснил в своем телеграм-канале, что осадки покинут столицу, так как холодный атмосферный фронт, находившийся над городом, движется на северо-восток. В связи с этим ожидается, что последние капли выпадут в Москве до 16:00–17:00 четверга, 7 августа.

Синоптик также отметил, что нынешние 15 градусов к концу дня могут увеличиться до 20 градусов. По его словам, первыми признаками улучшения погоды уже стали прояснения в небе над городом.

Однако синоптик Евгений Тишковец предупредил, что дожди еще вернутся в столицу. Его слова передает aif.ru. Специалист заявил, что москвичи могут попрощаться с летом, и резкое ухудшение погоды 7 августа стало ярким доказательством этого.

"Уже в ближайшие часы мы станем свидетелями резкого ухудшения метеорологических условий в центральной России. В том числе, конечно, в столичном регионе", – добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Москву накроет сильный ливень, вероятно, с грозой, а порывы ветра усилятся до 5–10 метров в секунду. Температура воздуха, по его словам, составит 17–22 градуса. При этом в столице будет сохраняться повышенная влажность, около 94%, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за вероятности сильных ливней в столице. Во второй половине дня 7 августа ожидаются серьезные затруднения движения на дорогах. Заторы могут возникнуть также из-за проведения ремонтных работ на трассах и локальных перекрытий.

Если пересесть на метро не представляется возможным, специалисты рекомендовали отложить поездки до 19:00. Кроме того, они напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дороге во время непогоды.

