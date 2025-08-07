Синоптик Вильфанд: купальный сезон в Подмосковье продолжится

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прогнозируемое понижение температуры воздуха в Подмосковье с четверга, 7 августа, и осадки не окажут значительного влияние на температуру воды в Московском регионе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, купальный сезон в Москве и области продолжится. На данный момент температура воды в регионе колеблется от 18 до 24 градусов тепла. Ночные температуры еще не слишком низкие, чтобы водная поверхность стремительно остывала.

"Конечно, температура будет постепенно понижаться, но еще преждевременно говорить о его завершении", – добавил Вильфанд.

Ранее эпидемиологи обновили список зон для купания в Москве. В настоящее время в столице действуют четыре зоны с организованным купанием из девяти. Среди них Тропарево, Пионерский пруд, Школьное озеро и Путяевский пруд № 1. В остальных пяти эксперты выявили несоответствие нормам качества воды.