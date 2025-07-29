Юрист Георгиева: брать плату за проход к реке или морю незаконно

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Пользоваться платными пляжами можно бесплатно, так как брать деньги за проход к реке или морю незаконно. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, к водным объектам общего пользования, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, каждый имеет право пройти бесплатно.





Алла Георгиева юрист Если администрация пляжа будет этому препятствовать, ставить ограждения и требовать плату, ее действия считаются незаконными. Поэтому граждане могут вызвать полицию или написать заявление, чтобы правоохранительные органы провели проверку.

К заявлению можно приложить фотографии объявления, на котором написано, что пляж платный. При этом идти в участок лучше не в одиночку, а со свидетелями, добавила юрист.

В то же время она отметила, что за проход на пляжи с частным бассейном или прудом администрация имеет право взимать плату.

"Кстати, раздевалки и туалеты на любых пляжах должны быть бесплатными. Что касается душевых кабин, то на муниципальных пляжах брать за них деньги недопустимо, а вот на коммерческих – можно", – отметила эксперт.

Ранее Алла Георгиева рассказала, что за нахождение детей у воды без сопровождения взрослых родители могут получить штраф от 100 до 500 рублей. Однако, если с ребенком произойдет ЧП, взрослым грозит уголовная ответственность за оставление в опасности, предупредила юрист.

