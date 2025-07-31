31 июля, 18:29Город
Cписок разрешенных для купания зон в столице обновлен
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Эпидемиологи обновили список зон для купания в Москве. Новые данные опубликованы на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В настоящее время в городе действуют четыре зоны с организованным купанием из девяти. Среди них Тропарево, Пионерский пруд, Школьное озеро и Путяевский пруд № 1.
В остальных пяти эксперты выявили несоответствие нормам качества воды, в связи с чем там было временно запрещено купание. К таким зонам отнесли озера Черное, Белое и Мещерское, а также Серебряный бор – 2 и Серебряный бор – 3.
В свою очередь, еще четыре зоны отдыха – "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд – открыты как места для отдыха без возможности купания.
Также в ведомстве напомнили о том, что с начала летнего сезона Большой городской пруд не работает в связи с проводимыми там работами по реконструкции.
Ранее горожанам объяснили, чем опасно купание на неизвестных пляжах. Как пояснил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, опасность возникает из-за того, что дно водоемов не было проверено.
В официально разрешенных для плавания местах водоемы очищают в том числе от стекла и коряг, а на берегу дежурят спасатели. Щетинин также напомнил, что в воде нельзя оставлять ребенка без присмотра. Когда дети тонут, они от испуга не понимают, что с ними происходит, и не подают сигналов помощи.
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