Москвичам посоветовали пользоваться метро 7 августа из-за дождя

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Москвичам посоветовали использовать метро для поездок в центр города 7 августа из-за дождя, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Согласно данным ЦОДД, дорожная ситуация в Москве оценивается на 4 балла. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на Волгоградском проспекте и на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе.

Во второй половине дня могут быть локальные затруднения движения в центре, на внешней стороне ТТК районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском шоссе по направлению в область и на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта.

В ведомстве добавили, что на движение могут повлиять ремонтные работы на дороге и мелкие аварии, локальные ограничения движения, а также снижение скорости из-за погодных условий.

В случае если поездки на автомобиле не избежать, рекомендуется отложить ее на более позднее время, после 19:00. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон. Маршрут лучше планировать заранее.

7 августа в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организованны дежурства бригад и техники ГУП "Мосводосток".

В Гидрометцентре РФ предупредили, что в столице и области действует желтый уровень опасности. До 18:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В Подмосковье до 21:00 вероятен кратковременный дождь, а также ливень и гроза.

