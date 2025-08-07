До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 августа, передает городское хозяйство столицы в своем телеграм-канале.

Из-за ожидаемого дождя на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, оставив сообщение в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, можно обратиться:



в управу района или префектуру округа;

в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53 ;

; через портал "Наш город".

Также о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах или в подземных переходах можно сообщать в ГУП "Мосводосток" 8 (495) 657-87-03 и в ГБУ "Гормост" 8 (495) 632-58-46 соответственно.

В Москве и Московской области в настоящее время действует желтый уровень погодной опасности, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"В период до 18:00 в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, а в Подмосковье – до 21:00 вероятен кратковременный дождь, местами ливень и гроза", – говорится в сообщении.

Желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений.

Кроме того, из-за непогоды в Москве следует отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Столичный Дептранс призвал водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим в пути, не отвлекаться на телефон во время движения.

На дорожное движение в городе 7 августа, помимо погоды, могут повлиять локальные ограничения движения, небольшие аварии, ремонтные работы на дороге. За ситуацией на дороге постоянно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.