Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам и туристам следует пересесть на метро из-за ожидающегося в столице дождя, предупредила пресс-служба Дептранса.

Ведомство призвало водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим в пути, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Также на дорожное движение в городе, помимо погоды, могут повлиять локальные ограничения движения, мелкие аварии, ремонтные работы на дороге. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут.

За ситуацией на дороге постоянно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что новые дожди в Московский регион принес холодный атмосферный фронт. По его словам, в четверг, 7 августа, на улицы Москвы и Подмосковья прольется не более 10–15 миллиметров осадков.

"При этом меньше дождей ожидается в южной половине региона, больше – в северной. В центральной части столицы прекращение осадков ожидается после 16–17 часов", – уточнил эксперт в своем телеграм-канале.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00 7 августа.

По данным МЧС, в этот период в столице ожидаются сильные дожди. При необходимости жители и гости столицы могут обратиться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.