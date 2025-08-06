Синоптик Позднякова: жарких дней в Москве в августе уже не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жарких дней в Москве в августе уже не будет, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Все равно август берет свою температуру, в августе меняется среднесуточная, она убывает почти на 5 градусов", – цитирует ее РИА Новости.

Метеоролог объяснила, что в начале августа среднесуточная температура в столице составляет 20 градусов, однако к концу месяца она опускается до 15 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Агентству "Москва", что в ближайшие дни в городе установится спокойная погода без экстремальных явлений.

При этом 7 августа через Москву пройдет холодный фронт с грозой, а в разных районах столичного региона выпадет от 5 до 15 миллиметров осадков. Однако, по прогнозу синоптика, температура днем составит 18–20 градусов.

"До конца недели и в начале следующей достаточно однородный режим, температура ночью – от 10 до 14 градусов, а днем – от 20 до 24 градусов", – сказал метеоролог, добавив, что погодные показатели в текущем месяце еще будут расти.

На фоне ожидаемой грозы Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 до 18:00 четверга, 7 августа.

Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что максимум ливней в Москве пройден. Он указывал, что август по климату Центральной России не является самым дождливым месяцем.