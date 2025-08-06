Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения – с 09:00 до 18:00 четверга, 7 августа. В эти часы в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень и гроза.

Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, что в Москве пройден максимум ливней. По его словам, август по климату Центральной России не является самым дождливым месяцем. Осадки, которые накрыли столицу в понедельник, 4 августа, специалист назвал "экстраординарным явлением".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в Москву будут чаще приходить жара и обильные осадки. Это происходит из-за изменения климата.

Он также заявлял, что повторяемость привычной погоды уменьшается, также реже встречаются средние значения. Зимой переходные периоды будут больше, чем сейчас, а летом – меньше.

