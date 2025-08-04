Синоптик Тишковец: максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

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Максимум ливней в Москве пройдет, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако метеоролог предупредил, что дожди еще ожидаются в столице в ближайшие 24 часа. По оценке эксперта, за сутки в городе выпадет примерно две трети от всего объема осадков в августе.

Кроме того, синоптик указал на вероятность установления нового суточного рекорда, который сохранялся с 1989 года. Тогда в Москве было зафиксировано 37,8 миллиметра осадков.

По прогнозам, прекратятся дожди только к вечеру вторника, 5 августа. После этого в городе наступит теплая и солнечная погода, добавил Тишковец.

Метеоролог также сообщил, что август не является самым дождливым месяцем лета по климату Центральной России. Ливень, который накрыл Москву в понедельник, 4 августа, специалист назвал экстраординарным явлением.

"Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет", – отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что метеостанция Тушино зафиксировала за последние 12 часов 22 миллиметра осадков. При этом в Бутово за этот период выпало 24 миллиметра осадков, а на Балчуге и ВДНХ – 26 миллиметров. Это, по словам Тишковца, составляет 33% от месячного объема осадков.

В Подмосковье наибольшее количество дождевой воды зафиксировано на метеостанции в Егорьевске – 25 миллиметров. При этом в Ново-Иерусалиме выпало 26 миллиметров осадков, в Серпухове – 28 миллиметров, а в Долгопрудном – 34 миллиметра.

Метеоролог предупредил, что за ночь может выпасть еще около 20 миллиметров.

Из-за ливней в Москве до 00:00 5 августа действует оранжевый уровень опасности. Аналогичное предупреждение объявлено и в области. Более того, в столице до 21:00 4 августа объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, а в Подмосковье он будет актуален до 09:00 5-го числа.

Для устранения последствий непогоды на дежурство заступили около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На улицах Москвы также рассредоточена специализированная и откачивающая техника. Особое внимание уделяется низинным местам и территориям рядом с остановками общественного транспорта.

В условиях непогоды жителей и гостей столицы просили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями, не оставлять возле них автомобили, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть осторожными за рулем и не оставлять детей без присмотра.