Москвичей предупредили о сильных дождях до вечера 7 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сильные дожди ожидаются в Москве с 05:00 до 18:00 в четверг, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с непогодой водителей попросили быть аккуратнее за рулем. Кроме того, автомобилистам порекомендовали избегать резких маневров. Также горожан призвали не оставлять детей без присмотра.

"Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в столичном управлении МЧС России.

В свою очередь, пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовала водителям не отвлекаться на телефон во время движения в условиях дождя.

Кроме того, автомобилистов попросили не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Помимо этого, департамент призвал заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Для поездок по городу москвичам рекомендовали выбирать метро.

"За ситуацией на дороге следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Если увидите сломанный знак/светофор, звоните по номеру 3210", – резюмировали в столичном Дептрансе.

Из-за надвигающихся грозы, дождя и ливня в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 до 18:00 7 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что в столицу будут чаще приходить жара и обильные осадки. По его словам, это связано с изменением климата.