Реки Москвы и области переполнились из-за дождей

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Уровень воды экстремально повысился в реках Москвы и области из-за прошедших накануне интенсивных ливней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что вода из водосборов стекает в русла рек. Однако подтопление происходит не сразу, так как реки на территории региона не являются горными, пояснил эксперт.

Он отметил, что уровень воды приближается к опасной отметке с возможностью паводков на реках Нара, Пахра, Северка и Озерна. Более того, в скором времени ожидается подъем воды еще на 30–50 сантиметров. Вильфанд предупредил, что притоки Москвы-реки будут выходить за пойму и заливать нежилые зоны.

Ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы. С 09:00 до 18:00 7 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.