Климатолог Карнаухов: в Москву может прийти аномальная жара до 45 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В ближайшие годы в Москву может прийти аномальная жара, рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

Специалист признался, что каждый год опасается повторения 2010-го, но только в более выраженной форме.

"То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная. Не 1,5 месяца без осадков, а 2 месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России", – пояснил Карнаухов.

Он подчеркнул, что к этому необходимо готовиться, делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками. Эксперт отметил опасность, если начнутся массовые торфяные и лесные пожары.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса "Юго-Запад" Михаил Яшин рассказал, что к 2050 году лето в столице станет похоже на черноморское.

Он напомнил, что последние несколько лет горожане замечают проявления нового климатического режима. Фиксируются резкая смена сезонов, перепады температуры, аномальные ливни и жара.

Яшин обратил внимание на то, что в ближайшем будущем произойдет переосмысление строительных норм, адаптация ЖКХ, архитектуры, а также транспортной и медицинской систем.

