Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 13 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем ожидается в Москве в среду, 13 августа. По области в отдельных районах возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Температура воздуха в Москве к выходным, 16–17 августа, может понизиться до 17 градусов. С четверга, 14 августа, давление в столице будет повышенным. Вследствие этого сократится количество осадков, а в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, они вовсе прекратятся. К воскресенью, 17 августа, в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ночные температуры в 13–15 градусов и дневные – в 17–22 градуса.