Жителей столичного региона предупредили о цветении амброзии

Фото: 123RF/olyasolodenko

Жителей Московского региона предупредили о цветении амброзии, сорняка, опасного для людей с аллергией. Об этом рассказала Агентству "Москва" врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии московского клинического научно-исследовательского центра "Больница 52" Елена Бобрикова.

Она объяснила, что цветение началось в Подмосковье из-за потепления. Кроме того, есть заносы пыльцы из южных регионов.

"Амброзия является очень сильным аллергеном, а если появляется такое высокоактивное, высокоаллергенное вещество, это значит, что скорее всего увеличится и количество людей, которые будут страдать аллергическими проявлениями на него", – предупредила эксперт.

Состояние аллергиков может облегчить дождливая погода, но не намного. Необходимо придерживаться терапии, назначенной врачом, например, промывать нос и глаза после прихода с улицы, а также надевать солнцезащитные очки и головной убор. Это необходимо делать, чтобы пыльца меньше оседала на волосах.

Кроме того, в доме нужно проводить влажную уборку и по возможности использовать очистители воздуха. Бобрикова также посоветовала обратиться к врачу аллергологу-иммунологу в осенний период для консультации.

При этом биолог, агроном Михаил Воробьев предупредил о том, что бороться с амброзией очень сложно, поскольку ее необходимо выкапывать с корнем.

"Во-первых, это несколько видов. Есть однолетние, есть многолетние виды. Соответственно, если это многолетние виды, то скашивание – это бесполезно. Надо только выкапывать с корешками", – пояснил биолог.

Кроме того, он рассказал, что видел в Москве семена этого растения. Скорее всего, они попадали в город с транспортом и грузом.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что в конце лета аллергическую реакцию может вызывать пыльца сорных трав и плесневелые грибы. Она объяснила, что концентрация пыльцы может быть высокой и на протяжении всей осени, если сезон выдастся сухим и теплым. Только обильные дожди и снегопады смогут полностью избавить от контакта с ней.

