"Известия": июль и август опасны для аллергиков из-за пыления сорных трав

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Июль и август являются сложными периодами для аллергиков из-за цветения сорных трав, таких как полынь и амброзия. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Российского университета дружбы народов Наталья Татаурщикова.

Она подчеркнула, что теперь такая трава встречается не только в южных регионах, но и в средней полосе России. В сухую ветреную погоду основную опасность представляет пыльца растений, на которую в городских условиях опускаются токсичные вещества.

При этом во время дождя усиливается концентрация грибковых микроспор, провоцирующих аллергические реакции.

Иммунолог также объяснила, что около 40% пациентов с атопией (склонность к чрезмерному иммунному ответу на в целом безвредные вещества из окружающей среды. – Прим. ред.) страдают от поллиноза (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. – Прим. ред.). При этом современные формы заболевания протекают тяжелее, поскольку сочетают респираторные симптомы, например астму, с кожными проявлениями, такими как дерматоз.

Сейчас для точной диагностики аллергии применяют современные методы, в том числе тест Allergy Explorer (Alex-2). Он помогает выявлять специфические аллергенные молекулы, что позволяет прогнозировать течение болезни.

Для терапии ключевым элементом является элиминационная диета, которая исключает продукты с перекрестной реактивностью. Чтобы ее составить, используют комплексное обследование, включающее тест Fox для оценки воспалительных маркеров.

В тяжелых случаях могут прибегнуть к аллерген-специфической иммунотерапии под наблюдением медика.

"Современные методы позволяют не просто купировать симптомы, а влиять на механизмы развития болезни. Главное – своевременная диагностика и индивидуальный подход", – заключила эксперт.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина объясняла, что пищевая аллергия часто возникает у детей, поскольку у них не до конца развиты функции ЖКТ. Из-за этого ферменты, расщепляющие еду, выделяются в недостаточном количестве, а пища не распадается на более мелкие молекулы. Это приводит к тому, что организм воспринимает их как чужеродные и реагирует соответственно.

Аллергия также может возникать при хроническом стрессе и недосыпе, которые негативно отражаются на нервной системе и организме в целом. При этом бывают случаи, когда непереносимость пыльцы приводит к аллергии на некоторую пищу.