Врач Бережанский: от питания зависит образ жизни и активность ребенка

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Благоприятная психологическая обстановка, отказ от вредных привычек, в том числе среди взрослых, и правильное питание – факторы, которые положительно влияют на иммунитет детей. Об этом "Радио 1" рассказал врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

"Когда есть стрессы, о крепком иммунитете говорить не приходится. Также важно убрать все вредные привычки как детям, так и взрослым. Потому что даже дымом от сигарет дышит вся семья. Вейп и электронные сигареты – колоссальный вред, даже если это пассивно. Еще необходима правильная вакцинация и сбалансированное питание", – рассказал эксперт.

Бережанский обратил внимание, что в питании должны присутствовать все микроэлементы. Если ребенок не любит какой-то продукт, его следует заменить, рекомендовал он, пояснив, что от питания зависит образ жизни и активность молодого поколения.

Летом также важно обращать внимание на защищенность кожных покровов, сообщает Pravda.Ru. Дети более чувствительны к солнцу, чем взрослые. При прогулках рекомендуется наносить ребенку крем SPF 50+ и обязательно надевать ему головной убор. Отмечается, что для активных игр и купания подойдут спреи с водостойкой формулой.

Ранее психолог Рената Бахтеева рассказывала, что при организации детских каникул важно учитывать интересы ребенка и выбирать разнообразные занятия. Она отметила, что во время летнего отдыха укрепляется физическое и психическое здоровье школьника и формируются полезные привычки, ценности здорового образа жизни.

