12 августа, 14:24Общество
Похолодание до 17 градусов придет в Москву в выходные
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве к выходным, 16–17 августа, может понизиться до 17 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, передает Агентство "Москва".
По ее словам, с четверга, 14 августа, давление в столице будет повышенным. Вследствие этого сократится количество осадков, а в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, они вовсе прекратятся.
Температура воздуха в будни не превысит 24 градусов днем и 14 градусов – ночью. В субботу возможно потепление на 1–1,5 градуса.
К воскресенью, 17 августа, в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ночные температуры в 13–15 градусов и дневные – в 17–22 градуса.
В Москве во вторник, 12 августа, ожидаются сильные осадки. В некоторых районах возможна гроза. Сотрудники МЧС призвали автомобилистов быть внимательнее за рулем и оставлять машины в безопасных местах.
Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал потепление на Земле до 2035 года. По словам специалиста, на это повлияет солнечная активность. Однако уже после указанного срока снова начнутся процессы похолодания.
