Ливень с грозой обрушится на Москву

Фото: ТАСС/Олег Елков

Ливень с грозой ожидается в отдельных районах Москвы во вторник, 12 августа. Об этом говорится в телеграм-канале Главного управления МЧС России по столице.

По данным ведомства, непогода продлится до 21:00. В связи с этим Гидрометцентр России объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности.

В МЧС призвали горожан быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах. Кроме того, москвичам рекомендовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ Москве 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, в Центре организации дородного движения рекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт. Отмечается, что на ситуацию на дорогах может повлиять не только дождь, но и ремонтные работы и мелкие ДТП.

"Будьте внимательны и аккуратны за рулем: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", – добавили в ЦОДД.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 12 августа в столице установится характерная для начала сентября погода.

Синоптик рассказал, что в регион продолжат поступать очаги дождей, связанные с влиянием обширного циклона, центр которого находится над Средним Поволжьем.

При этом в некоторых местах осадки будут сопровождаться грозовыми раскатами. Кратковременные дожди останутся в Московском регионе и в среду, 13 августа.

