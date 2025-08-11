Климатолог Кокорин: осень в России потеплела сильнее всего за полвека

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осень за последние полвека потеплела сильнее других времен года в центре европейской части России. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин в интервью РИА Новости.

Климатолог подчеркнул, что осень стала переходить в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура воздуха в это время года в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса. В это же время другие сезоны претерпели меньше изменений: весна изменилась на 2 градуса, лето – на 2,5 градуса. При этом эксперт отметил, что глобально для всей России осень потеплела на 2 градуса.

По мнению эксперта, потепление осени связано с изменениями в Арктике. Сейчас максимум воды и минимум льда в Арктике выпадает на вторую половину сентября, что также является сезонным сдвигом, который оказывает влияние на осеннее потепление в европейской части России.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов предупредил, что в ближайшие годы в Подмосковье может прийти аномальная жара. Средняя температура воздуха летом поднимется до 45 градусов, а осадки не будут идти около двух месяцев. По его словам, это может вызвать массовые торфяные и лесные пожары.