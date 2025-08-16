Похолодание начнется в Москве 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похолодание в столице начнется в воскресенье, 17 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до плюс 18–20 градусов", – отметил синоптик.

По его словам, температурные показатели на следующей неделе ожидаются на 1–2 градуса ниже нормы.

В понедельник, 18 августа, ожидается плюс 17–19 градусов, что является нормой дневной температуры первой декады сентября, заметил Леус. Во вторник, 19 августа, прогнозируется плюс 18–20 градусов, в среду, 20 августа, – плюс 19–21 градус.

В четверг, 21 августа, европейский регион будет пересекать холодный фронтальный раздел, который станет причиной кратковременных дождей, температура же останется на 1–2 градуса ниже средних многолетних показателей.

"В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесет с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку", – заключил синоптик.

Ранее Леус предупредил, что купальный сезон в Москве завершится после 16–17 августа. Синоптик обратил внимание, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год. Тем не менее для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.

Температура воды в реках столичного региона уже опустилась до указанных значений. В последующие дни, уточнил Леус, воздух будет охлаждаться еще сильнее.