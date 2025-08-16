Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность ожидается в столице в субботу, 16 августа. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла, по области – от 21 до 26 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Купальный сезон в столице завершится после выходных, 16–17 августа. В эти дни воздух прогреется до 23–25 градусов.

Москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон, рассказали синоптики. С понедельника, 18 августа, в столице ожидается похолодание до 15–20 градусов, а в начале третьей декады августа – до 12–17 градусов.